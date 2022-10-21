Латвия не будет продлевать ВНЖ сторонникам путинского режима

16:33 21 октября Киев, Украина

Латвия ужесточит проверки граждан рф при продлении вида на жительство (ВНЖ) и не будет давать убежище бегущим от мобилизации.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Сейчас в Латвии имеют ВНЖ около 10 тысяч россиян.

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – подчеркнул министр.

Он также не исключил, что россиянам при продлении ВНЖ будут задавать вопросы: "Чей Крым? Что происходит в Украине?" – чтобы выяснить их политические взгляды и то, поддерживают ли они агрессивную политику кремля в Украине.

"Если же человек просто убегает от мобилизации в россии и живет здесь (в Латвии) – это одно, – пояснил инициативу про проверки ВНЖ россиян министр. – Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к россии. И это вина не только одного человека, путина: мы здесь это видим как войну, которую ведет вся россия".

"Эти люди – не против войны, которую россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница, – объяснил глава МИД Латвии позицию Риги. – Если вы считаете, что то, что сейчас творится в россии, недопустимо – то выступайте против российской власти".

"Знаете, меня не убеждает аргумент, что в россии ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан – да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности", – заметил Ринкевич.

С конца сентября Латвия наряду с другими странами Балтии полностью запретила въезд россиянам по туристическим визам, однако продолжает принимать заявления о предоставлении убежища, политического и гуманитарного, в том числе от граждан россии. Но, как следует из слов министра, угроза мобилизации не будет являться основанием для предоставления убежища в Латвии гражданам рф.