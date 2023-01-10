Латвия может снова предложить Украине "Стингеры"

Латвия может снова предложить предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger в рамках военной помощи, предоставляемой балтийской республикой украинским Силам обороны.
Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце, сообщает LSM.
В частности, она напомнила, что во второй половине января на базе Военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии состоится конференция о предстоящей военной помощи Украине.
Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце, сообщает LSM.
В частности, она напомнила, что во второй половине января на базе Военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии состоится конференция о предстоящей военной помощи Украине.
Министр пояснила, что в связи с отправлением оружия в Украину сейчас Латвия изучает, "что мы можем позволить себе дать". В то же время, учитывая предоставленную Латвией помощь Украине, Латвия могла бы еще раз предложить Украине зенитно-ракетные комплексы "Стингер", отметила она.
Инара Мурниеце заявила, что кроме отправления оружия в Украину Латвия рассматривает возможность обучения украинских солдат. Также чиновник рассказала, что получала от украинской стороны благодарности за те комплексы Stinger, которые Латвия предоставила накануне вторжения россии в Украину.
Министр добавила, что Украина также высоко ценит беспилотные летательные аппараты, которые поставляет Латвия. По ее словам, война в Украине также показала, что Латвии следует более серьезно подумать об укреплении системы ПВО.
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