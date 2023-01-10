Латвия может снова предложить Украине "Стингеры"

16:59 10 января Киев, Украина





Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце, сообщает LSM.



В частности, она напомнила, что во второй половине января на базе Военно-воздушных сил США Латвия может снова предложить предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger в рамках военной помощи, предоставляемой балтийской республикой украинским Силам обороны.Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце, сообщает LSM.В частности, она напомнила, что во второй половине января на базе Военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии состоится конференция о предстоящей военной помощи Украине.

"Список военной поддержки Латвии уже в кармане", - отметила Мурниеце.

Министр пояснила, что в связи с отправлением оружия в Украину сейчас Латвия изучает, "что мы можем позволить себе дать". В то же время, учитывая предоставленную Латвией помощь Украине, Латвия могла бы еще раз предложить Украине зенитно-ракетные комплексы "Стингер" , отметила она.

"Фактически украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на запрос президента Владимира Зеленского", - сказала латвийская чиновник.

Инара Мурниеце заявила, что кроме отправления оружия в Украину Латвия рассматривает возможность обучения украинских солдат. Также чиновник рассказала, что получала от украинской стороны благодарности за те комплексы Stinger, которые Латвия предоставила накануне вторжения россии в Украину.

"Украинские коллеги выражают глубокую благодарность Латвии за пришедшие к войне Stinger, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра", — отметила она.

Министр добавила, что Украина также высоко ценит беспилотные летательные аппараты, которые поставляет Латвия. По ее словам, война в Украине также показала, что Латвии следует более серьезно подумать об укреплении системы ПВО.