Латвия, Литва, Польша, Румыния и Украина объединились против дезинформации

16:15 05 октября Киев, Украина

Медиарегуляторы Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Украины объединились в борьбе с дезинформацией, подписав Декларацию о сотрудничестве и взаимной поддержке. Эта инициатива была оглашена 4 октября в Варшаве и получила поддержку важных медиаорганизаций.



Об этом сегодня сообщили в правительственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



Согласно Декларации, эти страны будут совместно противодействовать распространению многомерной дезинформации на национальном, региональном и мировом уровнях. Они также намерены проводить совместные учения и обучения для граждан, направленные на выявление, реагирование и предотвращение дезинформации. Помимо этого, будет укреплено сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга.



Эта инициатива подчеркивает важность совместных усилий в борьбе с дезинформацией и поддерживает прозрачность и достоверность информации в регионе.