Латвия, Литва, Польша, Румыния и Украина объединились против дезинформации

Медиарегуляторы Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Украины объединились в борьбе с дезинформацией, подписав Декларацию о сотрудничестве и взаимной поддержке. Эта инициатива была оглашена 4 октября в Варшаве и получила поддержку важных медиаорганизаций.
Об этом сегодня сообщили в правительственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно Декларации, эти страны будут совместно противодействовать распространению многомерной дезинформации на национальном, региональном и мировом уровнях. Они также намерены проводить совместные учения и обучения для граждан, направленные на выявление, реагирование и предотвращение дезинформации. Помимо этого, будет укреплено сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга.
Эта инициатива подчеркивает важность совместных усилий в борьбе с дезинформацией и поддерживает прозрачность и достоверность информации в регионе.
Об этом сегодня сообщили в правительственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно Декларации, эти страны будут совместно противодействовать распространению многомерной дезинформации на национальном, региональном и мировом уровнях. Они также намерены проводить совместные учения и обучения для граждан, направленные на выявление, реагирование и предотвращение дезинформации. Помимо этого, будет укреплено сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга.
Эта инициатива подчеркивает важность совместных усилий в борьбе с дезинформацией и поддерживает прозрачность и достоверность информации в регионе.
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