Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через границы рф и беларуси

11:57 07 сентября Киев, Украина

Литва , Латвия и Эстония договорились о существенном ограничении передвижения российских граждан с шенгенскими визами через свои сухопутные границы.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.



Однако страны предусмотрели исключения по гуманитарным соображениям, а также для водителей грузовиков и людей, въезжающих по семейным обстоятельствам или по медицинским предписаниям, и дипломатов. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно в ближайшее время.

В МИД Финляндии заявили, что не будут ограничивать въезд россиянам до соответствующего решения ЕК.



Ранее ЕС поддержал полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян с 12 сентября. По данным Еврокомиссии, граждане россии столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, также усложнится получение многократных виз. Однако «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества» россии будут предоставлять более удобные условия для выдачи виз. При этом страны ЕС смогут отказывать в визе гражданам рф, которые могут «угрожать безопасности этих стран и ЕС».



С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам россии: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из рф у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.»