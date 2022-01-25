Латвия и Польша раскритиковали позицию Германии в конфликте вокруг Украины

16:26 25 Январь Киев, Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование реакцией Германии на наращивание войск России на границе Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 25 января.

"Меня беспокоит ситуация в Украине и реакция наших немецких соседей перед угрозой со стороны Российской Федерации. Большое разочарование в том, что Германия не дала согласия на поставку оружия из Эстонии, которое готовится защищаться от агрессора", - написал Моравецкий.





Кроме того, польский премьер заявил, что Польша настроена в поддержку украинского пути интеграции с Европой и Западом, а также выступает против очередного акта агрессии России.



Зампремьера Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий пост главы Министерства обороны, также раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины. Он добавил, что черный сценарий, о котором предупреждала Польша , наступает. А именно строительство "Северного потока-2", "газовый шантаж" и деньги "вложенные" у бывших политиков и лоббистов дают президенту РФ Владимиру Путину инструменты для терроризации европейских стран, отметил Моравецкий.Кроме того, польский премьер заявил, что Польша настроена в поддержку украинского пути интеграции с Европой и Западом, а также выступает против очередного акта агрессии России.Зампремьера Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий пост главы Министерства обороны, также раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины.

"Нынешняя политика Германии в отношении России ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и РФ. Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время", - заявил Пабрикс.

Он отметил, что считает большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая состоит в том, чтобы "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружение".

"Немецкие политики перестали понимать, что означает политика сдерживания", – отметил министр обороны Латвии.

Берлин, в отличие от США, Британии, Польши, Литвы, Латвии и других союзников из НАТО, отказывается от поставки летального оружия Украине. По словам немецких обозревателей, тупик в вопросе предоставления Украине вооружения - результат длительной политики Берлина по экспорту оружия в регионы с напряженной ситуацией.



Несмотря на неоднократные призывы Украины, в ФРГ не планируют поставлять оружие Киеву, ведь это, по мнению чиновников, может только обострить ситуацию и сделать переговоры с Москвой еще более тяжелыми, чем они уже есть. Эта позиция также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства. Впрочем, в последнее время даже внутри ФРГ звучит все большее призыв пересмотреть ее.



Напомним, по данным западной разведки, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся более 100 тысяч военнослужащих РФ. В настоящее время продолжается переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Это заставляет опасаться нового вторжения РФ в Украину. В то же время Москва отвергает агрессивные планы.