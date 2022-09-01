Латвия будет продлевать ВНЖ россиянам лишь в редких случаях

19:39 16 августа Киев, Украина





Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича, в свою очередь, сообщила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки с гражданами Латвии. Министр внутренних дел Кристапс Эклонс также отмечал, что от желающих получить



Депутат латвийского Сейма Вячеслав Домбровский отметил, что запретительные меры направлены против граждан россии, которые поддерживают Временный вид на жительство в Латвии будет продлеваться россиянам лишь в редких случаях, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, такой договоренности достигла правящая коалиция.Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича, в свою очередь, сообщила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки с гражданами Латвии. Министр внутренних дел Кристапс Эклонс также отмечал, что от желающих получить ВНЖ необходимо требовать сдать экзамен на знание языка.Депутат латвийского Сейма Вячеслав Домбровский отметил, что запретительные меры направлены против граждан россии, которые поддерживают путинский режим. В частности, это касается выдачи виз. Однако теперь свои антивоенные взгляды необходимо будет доказывать.

«Мы какое-то время давали анкеты, в которых обозначается свое отношение к войне и путинскому режиму, но ясно, что человек, который хочет поехать в Латвию попить пива или в другую страну через Латвию, получив шенгенскую визу, может в анкете написать что угодно. Теперь по умолчанию мы такой возможности не даем, а тех, кто доказал свою оппозицию режиму путина — их случаи мы будем рассматривать в индивидуальном порядке», — говорит Домбровский.

Говоря об отмене продления россиянам ВНЖ Домбровский отметил, что он не сторонник такого жесткого решения, однако решение будет приниматься большинством. Учитывая слова Кариныша о достигнутой договоренности, необходимые документы подпишут в ближайшее время.

«Лично моя позиция и позиция большинства депутатов Сейма в том, что мы не хотим в своей стране видеть тех, кто является сторонниками режима путина, кто прямо или косвенно поддерживают войну в Украине. Думаю, что по всем, у кого есть ВНЖ будет какое-то индивидуальное разбирательство», — говорит Домбровский.

По словам Домбровского, позиция Сейма в целом одна, расхождение взглядов касается нюансов касательно вопроса о журналистах и оппозиционеров, а также людей, которые давно получили ВНЖ.