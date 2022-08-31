Латвийское посольство в россии перестало принимать заявления на выдачу любых виз гражданам рф

17:57 05 августа Киев, Украина

Посольство Латвии прекратило выдачу всех типов виз россиянам. Единственным исключением станет необходимость поездки в Латвию на похороны кого-либо из живущих в стране близких родственников.

Об этом сообщается в твиттере латвийской дипмиссии.

Прием заявлений прекращен «на неопределенный срок». Причину принятой меры в представительстве не пояснили.