Латвийское посольство в россии перестало принимать заявления на выдачу любых виз гражданам рф

Посольство Латвии прекратило выдачу всех типов виз россиянам. Единственным исключением станет необходимость поездки в Латвию на похороны кого-либо из живущих в стране близких родственников.
Об этом сообщается в твиттере латвийской дипмиссии.
Прием заявлений прекращен «на неопределенный срок». Причину принятой меры в представительстве не пояснили.
В июле латвийские и эстонские власти предлагали ввести подобные ограничения всем странам Евросоюза. Прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий. Представители этих стран предлагают добавить такой запрет в новый пакет антироссийских санкций, оставив россиянам только визы для гуманитарных целей и посещения родственников, а также для журналистов и диссидентов.
По словам Ринкевичса, инициатива уже обсуждалась на уровне Евросоюза, однако достичь «общей позиции» не удалось. В Еврокомиссии исключили такую возможность. В российском представительстве Евросоюза заявили, что вопрос о запрете на выдачу виз россиянам в ЕС не обсуждают.
Ранее власти Финляндии сообщили о планах снизить число выдаваемых туристических виз, сократив количество записей для подачи документов в посольство и консульства Финляндии в россии. Другие типы виз будут оформляться как и прежде.
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