Кувейт пригласили присоединиться к Крымской платформе

Посол Украины в Кувейте Александр Балануца провел встречу с замминистра иностранных дел Кувейта Аль-Аджраном.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Кувейте.
Как сообщалось, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной в целях повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
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