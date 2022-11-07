Курс подготовки украинских военных поддержали более 10 союзников - посол Великобритании

10:57 07 ноября Киев, Украина

Программа подготовки украинских военнослужащих, которую предложила Великобритания, поддержали уже более 10 стран Запада.



Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Результат, который я считаю действительно значимым, — это количество стран, которые поддержали программу тренировок. Это до восьми стран, являющихся фантастическим альянсом из Европы, а также Новая Зеландия, Австралия, США, Канада", — отметила чиновник.

По словам Симмонс, союзники видят эффективность и скорость, с которой украинские военные, которые приезжают и проходят подготовку, овладевают новыми знаниями и навыками.

"Учеба будет продолжаться, пока мы не достигнем этой цели. Уже речь идет о том, как это может развиваться, в частности, где еще могут проходить тренировки, а также более сложные уровни подготовки. Но для того, чтобы обеспечить базовую подготовку для людей, которые раньше ее не проходили, это действительно хорошо", - сказала дипломат.

Она также добавила, что тренировки в Великобритании прошли уже 6 тысяч украинских военных.



Симмонс отметила, что Великобритания является вторым крупнейшим спонсором поддержки Украины после США. Она напомнила, что около 4 недель тому назад королевство предоставило Украине системы ПВО и более артиллерии, при этом постоянно рассматривая, как еще больше усилить поддержку Украины. Дипломатка подчеркнула, что британская военная помощь Украине достигает 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ( около 2,6 миллиарда долларов — ред. ).