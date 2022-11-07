Курс подготовки украинских военных поддержали более 10 союзников - посол Великобритании

Программа подготовки украинских военнослужащих, которую предложила Великобритания, поддержали уже более 10 стран Запада.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
По словам Симмонс, союзники видят эффективность и скорость, с которой украинские военные, которые приезжают и проходят подготовку, овладевают новыми знаниями и навыками.
Она также добавила, что тренировки в Великобритании прошли уже 6 тысяч украинских военных.
Симмонс отметила, что Великобритания является вторым крупнейшим спонсором поддержки Украины после США. Она напомнила, что около 4 недель тому назад королевство предоставило Украине системы ПВО и более артиллерии, при этом постоянно рассматривая, как еще больше усилить поддержку Украины. Дипломатка подчеркнула, что британская военная помощь Украине достигает 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ( около 2,6 миллиарда долларов — ред. ).
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