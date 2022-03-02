Курение электронных сигарет в общественных местах может оказаться под запретом

17:00 01 Июнь Киев, Украина

Рада приняла в первом чтении законопроект , запрещающий курение электронных сигарет в общественных местах.

Авторы документа отмечают, что сегодня в Украине критическая проблема распространенности курения среди детей и молодежи. Согласно исследованиям, 18,4% детей 13-15 лет пользуются электронными сигаретами (22,6% юношей и 14% девушек), а когда-либо пробовали курить электронные сигареты 40% детей этой возрастной группы.



Законопроект о внесении изменений в законодательство по охране здоровья населения от вредного воздействия табака предполагает: