Курение электронных сигарет в общественных местах может оказаться под запретом

Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий курение электронных сигарет в общественных местах.
Авторы документа отмечают, что сегодня в Украине критическая проблема распространенности курения среди детей и молодежи. Согласно исследованиям, 18,4% детей 13-15 лет пользуются электронными сигаретами (22,6% юношей и 14% девушек), а когда-либо пробовали курить электронные сигареты 40% детей этой возрастной группы.
Законопроект о внесении изменений в законодательство по охране здоровья населения от вредного воздействия табака предполагает:
Законопроект о внесении изменений в законодательство по охране здоровья населения от вредного воздействия табака предполагает:
- запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах;
- запрет рекламы устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажи табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами;
- запрет рекламной выкладки в местах продаж;
- 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения о вреде такого курения;
- на 24 месяца отсрочено вступление в силу нормы закона о медицинских предупреждениях;
- на полгода отсрочен запрет (после вступления закона в силу) на курение электронных сигарет в общественных местах.
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