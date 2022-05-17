Культурное наследие: Украина сообщила в Гаагу о преступлениях в аннексированном Крыму

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook в четверг, 12 августа.

"Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашей страны. Мы передаем доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться. В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия:

Древний город Херсонес Таврический и его хора;

Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;

Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия;

Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь.

Изложены в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности, поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен. Также в информационном сообщении подробно описано другие формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории", - добавила генпрокурор.



