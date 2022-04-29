Кулеба заявил о необходимости создания должности спецпредставителя ЕС в Крыму

Евросоюз - верный партнер Украины и поддерживает нашу страну с момента аннексии Крыма и оккупации Донбасса, но как и в любом деле, еще есть “пространство для улучшений”.
Об этом в интервью изданию Anadolu рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины сообщил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с российской оккупацией Крыма.
Он также уверенно высказался по возвращению Крыма: “Я абсолютно уверен, что Россия в конце концов уйдет из Крыма, Украина вернет себе суверенитет, крымские татары вернутся на полуостров и будут наслаждаться жизнью на родной земле”.
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