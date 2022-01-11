Кулеба заявил, что оснований не доверять немецкой лаборатории нет

12:51 04 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня на брифинге Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что против РФ должны быть приняты меры.