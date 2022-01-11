Кулеба заявил, что оснований не доверять немецкой лаборатории нет

Сегодня на брифинге Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что против РФ должны быть приняты меры.
По его словам, нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального. А способность России на такие действия он считает вполне вероятной.
"Для них не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", - заявил он.
Кулеба заявил, что это преступление не должно остаться безнаказанным.
"Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все те, кто оппонируют политике РФ должны задействовать действенный механизм влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики по строительству газопровода Северный поток-2", - заявил он.
Как сообщалось, 2 сентября Берлин объявил, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы Новичок. Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что сомнений в результатах экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным - попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений. В РФ это назвали вмешательством во внутренние дела.
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