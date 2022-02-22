Кулеба выразил непонимание в отношении проведения саммита НАТО без Украины

19:59 26 Май Киев, Украина

Дмитрий Кулеба выразил непонимание ситуации игнорирования участия Украины в саммите НАТО, который стартует 14 июня и имеет непосредственное отношение к проблемам Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.

Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей НАТО не превратилась на политику "кормления обещаниями".



"Безусловно, мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась на политику кормления обещаниями", - подчеркнул глава МИД.



"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов, станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - добавил Кулеба.