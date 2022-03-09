Кулеба встретится с Лавровым завтра: повестка дня

12:06 09 Март Киев, Украина

В Турции пройдут переговоры глав Министерств иностранных дел Украины и России.





Об этом заявил министр иностранных дел Украины



Так, на уточняющий вопрос относительно даты встречи министр ответил, что она состоится "завтра". На столе переговоров с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым в Турции - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины.Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Так, на уточняющий вопрос относительно даты встречи министр ответил, что она состоится "завтра".

"На столе - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины. Говорить надо, потому что война продолжается, войну нужно прекратить, надо сохранить украинские жизни, украинские города", - сказал дипломат.

"Но говорить - не значит сдаваться. Никто сдаваться не будет, послушаем что скажет господин Лавров, дадим ему достойный ответ", - добавил он.

Накануне Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции.