Кулеба встретится с Лавровым завтра: повестка дня

В Турции пройдут переговоры глав Министерств иностранных дел Украины и России.
На столе переговоров с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым в Турции - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так, на уточняющий вопрос относительно даты встречи министр ответил, что она состоится "завтра".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так, на уточняющий вопрос относительно даты встречи министр ответил, что она состоится "завтра".
Накануне Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции.
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