Кулеба встретится с Лавровым завтра: повестка дня

12:06 09 Март Киев, Украина

В Турции пройдут переговоры глав Министерств иностранных дел Украины и России.

На столе переговоров с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым в Турции - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, на уточняющий вопрос относительно даты встречи министр ответил, что она состоится "завтра".
"На столе - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины. Говорить надо, потому что война продолжается, войну нужно прекратить, надо сохранить украинские жизни, украинские города", - сказал дипломат.
"Но говорить - не значит сдаваться. Никто сдаваться не будет, послушаем что скажет господин Лавров, дадим ему достойный ответ", - добавил он.
Накануне Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции.