Кулеба встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

18:36 03 Декабрь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым на полях 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Министр заверил, что обеспечение прав национальных меньшинств и дальнейшее развитие демократических институтов остаются среди приоритетов Украины. Украинская сторона будет продолжать тесное и конструктивное сотрудничество с Верховным комиссаром в сфере компетенции его Офиса.

Дмитрий Кулеба привлек внимание Кайрата Абдрахманова к продолжающемуся ухудшению ситуации с обеспечением прав и свобод жителей временно оккупированного РФ Крыма, в том числе массовых и системных преследований представителей крымскотатарского народа, этнических украинцев и других несогласных с попыткой аннексии Крыма.

Дмитрий Кулеба особо отметил важность привлечения Верховного комиссара по делам национальных меньшинств к совместным усилиям по освобождению незаконно удерживаемых Россией граждан Украины — политических заключенных.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность Офису ВКНМ за экспертную помощь представителям органов власти Украины в их работе по разработке проекта закона о национальных сообществах.