Кулеба встретился с главой ВТО ООН

14:46 11 Сентябрь Киев, Украина

Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем Всемирной туристической организации ООН Зурабом Пололикашвили, на которой стороны обсудили проблемы и перспективы туристической отрасли.





О чем говорили?

Кулеба и Пололикашвили обсудили последствия пандемии коронавируса для туристической отрасли, а также ее адаптацию к новым постковидным реалиям.



По словам Кулебы, пандемия дала важный импульс внутреннему



В свою очередь Пололикашвили отметил, что этот тренд, действительно, наблюдается повсеместно, и ВТО видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма.



Международный туристический форум в Украине

Глава МИД Украины предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в пятницу, 11 сентября.Кулеба и Пололикашвили обсудили последствия пандемии коронавируса для туристической отрасли, а также ее адаптацию к новым постковидным реалиям.По словам Кулебы, пандемия дала важный импульс внутреннему туризму и пробудила интерес людей к путешествиям в пределах собственной страны.В свою очередь Пололикашвили отметил, что этот тренд, действительно, наблюдается повсеместно, и ВТО видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма.Глава МИД Украины предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира.

"Не сомневаюсь, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма, которую иностранцы с удовольствием откроют для себя, как нечто новое. Развитие внутреннего туризма является приоритетом Президента Владимира Зеленского и Правительства Украины. Я хочу, чтобы мы соединили усилия по ВТО для достижения этой цели", - отметил Кулеба.

Украинский министр считает, что дожидаться окончания пандемии не стоит. Сейчас, по его мнению, важно преобразовывать туристическую сферу с учетом ее влияния на мировую экономику.



Министр пригласил Генерального секретаря посетить Украину с визитом.