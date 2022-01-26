Кулеба встретился с главой ВТО ООН

Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем Всемирной туристической организации ООН Зурабом Пололикашвили, на которой стороны обсудили проблемы и перспективы туристической отрасли.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел в пятницу, 11 сентября.
О чем говорили?
Кулеба и Пололикашвили обсудили последствия пандемии коронавируса для туристической отрасли, а также ее адаптацию к новым постковидным реалиям.
По словам Кулебы, пандемия дала важный импульс внутреннему туризму и пробудила интерес людей к путешествиям в пределах собственной страны.
В свою очередь Пололикашвили отметил, что этот тренд, действительно, наблюдается повсеместно, и ВТО видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма.
Международный туристический форум в Украине
Глава МИД Украины предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира.
О чем говорили?
Кулеба и Пололикашвили обсудили последствия пандемии коронавируса для туристической отрасли, а также ее адаптацию к новым постковидным реалиям.
По словам Кулебы, пандемия дала важный импульс внутреннему туризму и пробудила интерес людей к путешествиям в пределах собственной страны.
В свою очередь Пололикашвили отметил, что этот тренд, действительно, наблюдается повсеместно, и ВТО видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма.
Международный туристический форум в Украине
Глава МИД Украины предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира.
Украинский министр считает, что дожидаться окончания пандемии не стоит. Сейчас, по его мнению, важно преобразовывать туристическую сферу с учетом ее влияния на мировую экономику.
Министр пригласил Генерального секретаря посетить Украину с визитом.
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