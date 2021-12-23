Кулеба встретился с главами МИД стран Балтии

12:41 15 Апрель Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии, стороны обсудили обострение ситуации в Украине.



Кулеба напомнил, что Россия значительно нарастила количество военной техники у границ Украины и сказал: "Не дождетесь, мы не боимся".

Также Кулеба обратился к Евросоюзу. "Что может быть сделано? Много что. Начиная от четких заявлений и месседжей о том, что Украина - это часть Западного мира, и Западные партнеры не бросят Украину наедине, накладывание новых экономических санкций на Россию в случае, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку, чтобы повысить нашу обороноспособность. Также каждая страна имеет свой пакет работы с Россией, в том, что заинтересована Россия, потому даже на двустороннем уровне можно убедить Россию деэскалировать", - сказал он.

Министр назвал "красную линию" в действиях РФ. "Красная линия - это граница. Если РФ пересекает границу, тогда она должна понести последствия", - заявил он.

"Но я считаю, что дипломатические средства, включительно с сегодняшним визитом, помогут нам предотвратить эту ситуацию. Надеюсь на то, что мы сможем возобновить свою территориальную целостность и вернуть и Крым, и Восток Украины", - добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что все действия сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации.

"На этом фокусируется дипломатия, и эти действия происходят на всех уровнях: на двусторонних, многосторонних, региональных. Я с удовольствием могу отметить, что в отличие от 2014 года Запад в этот раз, в 2021 году, не медлит и не теряет времени для того, чтобы четко и уверенно отреагировать на действия России", - сказал Кулеба.

В свою очередь, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что РФ является единственной стороной, которая должна снизить напряжение в конфликте с Украиной. Он отметил, что у Украины есть друзья и партнеры, которые могут поддержать ее.

"Украина права в юридическом и моральном планах. И мы настаивали на этом в международных организациях", - отметил латвийский министр.

Отметим, за последние пару недель Кулеба провел телефонные разговоры с множеством коллег из разных стран на тему ситуации на Донбассе и военной активности России.