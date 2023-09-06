Кулеба: возобновление зерновой инициативы должно быть честным, без шантажа россии

Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, выразил мнение, что возобновление Черноморской зерновой инициативы должно происходить на основе честных договоренностей, а не под давлением или прихотях россии.
Это заявление было дано в связи с встречей президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского лидера, владимира путина, в Сочи 4 сентября.
Кулеба подчеркнул, что, хотя некоторые страны могут проводить встречи без участия Украины, это не означает, что Украина не имеет права на свой голос в данном вопросе. Он отметил, что недавно министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, посетил Киев, и с ним состоялся продуктивный разговор. Кулеба также подчеркнул важность развития альтернативного морского коридора для обеспечения безопасности и стабильности поставок.
Министр выразил убеждение в том, что Украина продолжит развивать альтернативные морские коридоры, несмотря на выход россии из Черноморской зерновой инициативы. Он подчеркнул, что россия не имела законных и политических оснований для своего решения выйти из этого соглашения и что нельзя идти на уступки в таких условиях.
Наконец, Кулеба отметил, что вскоре президент Украины, Владимир Зеленский, проведет переговоры с Эрдоганом и обсудит результаты встречи в Сочи, если таковые имеются.
Это заявление было дано в связи с встречей президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского лидера, владимира путина, в Сочи 4 сентября.
Кулеба подчеркнул, что, хотя некоторые страны могут проводить встречи без участия Украины, это не означает, что Украина не имеет права на свой голос в данном вопросе. Он отметил, что недавно министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, посетил Киев, и с ним состоялся продуктивный разговор. Кулеба также подчеркнул важность развития альтернативного морского коридора для обеспечения безопасности и стабильности поставок.
Министр выразил убеждение в том, что Украина продолжит развивать альтернативные морские коридоры, несмотря на выход россии из Черноморской зерновой инициативы. Он подчеркнул, что россия не имела законных и политических оснований для своего решения выйти из этого соглашения и что нельзя идти на уступки в таких условиях.
Наконец, Кулеба отметил, что вскоре президент Украины, Владимир Зеленский, проведет переговоры с Эрдоганом и обсудит результаты встречи в Сочи, если таковые имеются.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии