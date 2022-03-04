Кулеба в Берлине обсудил с немецкими чиновниками угрозы Северного потока - 2

08:30 09 Июнь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с официальным визитом в Берлине. В первый день глава внешнеполитического ведомства встретился с рядом чиновников.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Глава украинской дипломатии 8 июня провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, председатели комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рётген и Гюнтер Крихбаум.", - говорится в сообщении.

Кулеба уделил основное внимание противодействию угрозам со стороны РФ и важности учета ключевыми немецкими политическими партиями интересов Украины в своих избирательных программах и будущем коалиционном соглашении.





Европейское будущее Украины стало ключевой темой переговоров министра с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателями Комитета Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норбертом Рётгеном и Гунтером Крихбаумом.

Кулеба выразил благодарность за поддержку Германией европейской интеграции Украины. Он также обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.



Министр обсудил дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине на встрече с вице-канцлером, федеральным министром финансов Германии Олафом Шольцем.



Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

"Отдельной темой стали угрозы российского газопровода Северный поток-2. Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", — говорится в сообщении.

Министр также встретился с государственным секретарем, руководителем ведомства федерального президента Германии Штефаном Штайнляйном.



В заключение Дмитрий Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекером, двумя ключевыми темами которых стали угрозы Северного потока-2 и дальнейшее функционирование Нормандского формата.

«В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры относительно Северного потока-2 и Нормандского формата. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия - это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы», — заявил Кулеба.

Во второй день визита, 9 июня, запланированы переговоры Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также встречи с руководством ведущих немецких политических партий.