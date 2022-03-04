Кулеба в Берлине обсудил с немецкими чиновниками угрозы Северного потока - 2

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с официальным визитом в Берлине. В первый день глава внешнеполитического ведомства встретился с рядом чиновников.
Об этом сообщает МИД Украины.
Кулеба уделил основное внимание противодействию угрозам со стороны РФ и важности учета ключевыми немецкими политическими партиями интересов Украины в своих избирательных программах и будущем коалиционном соглашении.
Европейское будущее Украины стало ключевой темой переговоров министра с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателями Комитета Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норбертом Рётгеном и Гунтером Крихбаумом.
Кулеба выразил благодарность за поддержку Германией европейской интеграции Украины. Он также обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.
Министр обсудил дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине на встрече с вице-канцлером, федеральным министром финансов Германии Олафом Шольцем.
Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.
Министр также встретился с государственным секретарем, руководителем ведомства федерального президента Германии Штефаном Штайнляйном.
В заключение Дмитрий Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекером, двумя ключевыми темами которых стали угрозы Северного потока-2 и дальнейшее функционирование Нормандского формата.
Во второй день визита, 9 июня, запланированы переговоры Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также встречи с руководством ведущих немецких политических партий.
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