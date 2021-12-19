Кулеба: Украина не бюро удовлетворения "хотелок"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на требования России в отношении Донбасса и подчеркнул, что Украина, как независимое государство будет принимать те законы, которые считает нужными.
Тот факт, по словам министра, что Россию не устраивают положения законов Украины, является проблемой России.
Чиновник подчеркнул, что Украина действует согласно международному законодательству, а не по указании какой-либо страны.
В Украине, по словам министра, уже много лет подряд реализовывается глубинная реформа децентрализации, в рамках которой принимаются акты законодательства, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса могут рассматриваться полномочия на данный момент оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Более того, глава МИД отметил, что Украина рассчитывает на то, что РФ займет конструктивную, ответственную позицию относительно Минских соглашений и начнет с полного и всеобъемлющее прекращения огня.
Он также обвинил России в перекладывании ответственности на украинскую сторону, имея ввиду Минские соглашения.
Более того, Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова на заседании ТКГ о том, что на территории Украины созданы два дополнительных государства. Также он пообещал, что поднимет этот вопрос перед министрами иностранных дел стран-участниц Нормандского формата.
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