Кулеба: Украина не бюро удовлетворения "хотелок"

17:37 13 Июль Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на требования России в отношении Донбасса и подчеркнул, что Украина, как независимое государство будет принимать те законы, которые считает нужными.



Тот факт, по словам министра, что Россию не устраивают положения законов Украины, является проблемой России.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными", - убедил Кулеба.

Чиновник подчеркнул, что Украина действует согласно международному законодательству, а не по указании какой-либо страны.

"Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - сказал он.

В Украине, по словам министра, уже много лет подряд реализовывается глубинная реформа децентрализации, в рамках которой принимаются акты законодательства, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса могут рассматриваться полномочия на данный момент оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Что касается непосредственно упоминания так называемых "ОРДЛО" в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Более того, глава МИД отметил, что Украина рассчитывает на то, что РФ займет конструктивную, ответственную позицию относительно Минских соглашений и начнет с полного и всеобъемлющее прекращения огня.

"Любые попытки перекрутить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал. Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно Минских соглашений и начнет с первого и самого важного правила, закрепленного в них, это полное и всеобъемлющее прекращения огня. Точка", - отрезал чиновник.

Он также обвинил России в перекладывании ответственности на украинскую сторону, имея ввиду Минские соглашения.

"А ставить Минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации прежде, чем выполнять все другие пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности "с больной головы на здоровую", - добавил он.

Более того, Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова на заседании ТКГ о том, что на территории Украины созданы два дополнительных государства. Также он пообещал, что поднимет этот вопрос перед министрами иностранных дел стран-участниц Нормандского формата.