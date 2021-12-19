Кулеба спрогнозировал худший сценарий последствий от действий России

14:32 30 Ноябрь Киев, Украина





Украина не член организации, но Дмитрий Кулеба был приглашен к участию в совещаниях представителей тридцати стран Североатлантического альянса 30 ноября - 1 декабря в латвийской столице.



На встрече ожидают, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предоставит союзникам и партнерам дополнительные данные американской разведки, которые стали причиной для громких оговорок из Вашингтона о новом стягивании российских вооруженных сил в Украину.



Об обеспокоенности намерениями России и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в последнее время отдельно заявляли также Франция, Германия и другие страны и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Риге украинский глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил международное сообщество об агрессивных действиях России, которые угрожают Украине и дестабилизируют Европу.Украина не член организации, но Дмитрий Кулеба был приглашен к участию в совещаниях представителей тридцати стран Североатлантического альянса 30 ноября - 1 декабря в латвийской столице.На встрече ожидают, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предоставит союзникам и партнерам дополнительные данные американской разведки, которые стали причиной для громких оговорок из Вашингтона о новом стягивании российских вооруженных сил в Украину.Об обеспокоенности намерениями России и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в последнее время отдельно заявляли также Франция, Германия и другие страны и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет ясности относительно намерений (России), но мы знаем, что вблизи Украины есть необычная концентрация российских вооруженных сил... Мы видим тяжелое вооружение, подразделения бронетехники, беспилотную авиацию, электронные средства ведения войны и десятки тысяч готовых к боевым действиям российских солдат», - сказал Столтенберг в Латвии 29 ноября.

Украинский министр, общаясь с журналистами перед отбытием в Ригу, заявил, что Россию нужно остановить от дальнейших агрессивных действий и подчеркнул, что важным сдерживающим фактором является укрепление украинской способности обороняться.

«В худшем случае Россия может попытаться взорвать всю систему безопасности в Европе, сложившуюся после Холодной войны и попытаться снова силой изменить границы, как она уже сделала в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе в восточной части Украины», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Кулеба призвал западные страны приготовить набор ответных шагов на возможные новые военные действия России, в частности набор политических действий и экономических ограничений.



Он также призвал к углублению сотрудничества Украины и Запада по вопросам безопасности и обороны.

«Чем Украина крепче, тем меньше вероятность, что Россия рискнет пойти на широкомасштабное вооруженное нападение. Сильная Украина – это сдерживающий фактор», - заявил министр.

Премьер-министр Польши Матеуш Мазовецкий в интервью британскому телевидению призвал международное сообщество обратить внимание на то, что он назвал попытками России дестабилизировать Европейский Союз и изменить геополитическую систему.



Польский чиновник в частности указал на действия белорусского правителя Александра Лукашенко в условиях кризиса с беженцами на белорусско-польской границе и заявил, что Лукашенко «имеет спонсора», говоря о российском президенте Владимире Путине.



В эти же дни президент Литвы Гитанас Науседа, указав на заявления и действия Александра Лукашенко, заявил, что в НАТО озабочены «полной военной интеграцией Беларуси в военные структуры и доктрины России».



29 ноября Беларусь объявила о совместных с Россией военных учениях на границе с Украиной.



Тогда же Лукашенко на военном совещании в Минске заявил своим генералам, что Беларусь "не будет стоять в стороне" в случае вспышки боевых действий на Донбассе и добавил: "Очевидно, на чьей стороне будет Беларусь".