Кулеба спрогнозировал худший сценарий последствий от действий России

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Риге украинский глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил международное сообщество об агрессивных действиях России, которые угрожают Украине и дестабилизируют Европу.
Украина не член организации, но Дмитрий Кулеба был приглашен к участию в совещаниях представителей тридцати стран Североатлантического альянса 30 ноября - 1 декабря в латвийской столице.
На встрече ожидают, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предоставит союзникам и партнерам дополнительные данные американской разведки, которые стали причиной для громких оговорок из Вашингтона о новом стягивании российских вооруженных сил в Украину.
Об обеспокоенности намерениями России и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в последнее время отдельно заявляли также Франция, Германия и другие страны и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Украина не член организации, но Дмитрий Кулеба был приглашен к участию в совещаниях представителей тридцати стран Североатлантического альянса 30 ноября - 1 декабря в латвийской столице.
На встрече ожидают, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предоставит союзникам и партнерам дополнительные данные американской разведки, которые стали причиной для громких оговорок из Вашингтона о новом стягивании российских вооруженных сил в Украину.
Об обеспокоенности намерениями России и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в последнее время отдельно заявляли также Франция, Германия и другие страны и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Украинский министр, общаясь с журналистами перед отбытием в Ригу, заявил, что Россию нужно остановить от дальнейших агрессивных действий и подчеркнул, что важным сдерживающим фактором является укрепление украинской способности обороняться.
Кулеба призвал западные страны приготовить набор ответных шагов на возможные новые военные действия России, в частности набор политических действий и экономических ограничений.
Он также призвал к углублению сотрудничества Украины и Запада по вопросам безопасности и обороны.
Премьер-министр Польши Матеуш Мазовецкий в интервью британскому телевидению призвал международное сообщество обратить внимание на то, что он назвал попытками России дестабилизировать Европейский Союз и изменить геополитическую систему.
Польский чиновник в частности указал на действия белорусского правителя Александра Лукашенко в условиях кризиса с беженцами на белорусско-польской границе и заявил, что Лукашенко «имеет спонсора», говоря о российском президенте Владимире Путине.
В эти же дни президент Литвы Гитанас Науседа, указав на заявления и действия Александра Лукашенко, заявил, что в НАТО озабочены «полной военной интеграцией Беларуси в военные структуры и доктрины России».
29 ноября Беларусь объявила о совместных с Россией военных учениях на границе с Украиной.
Тогда же Лукашенко на военном совещании в Минске заявил своим генералам, что Беларусь "не будет стоять в стороне" в случае вспышки боевых действий на Донбассе и добавил: "Очевидно, на чьей стороне будет Беларусь".
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