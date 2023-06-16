Кулеба резко критикует ООН: если бы они набрали в рот днепровской воды с кровью

07:54 10 июня Киев, Украина

Выступая в пятницу, 8 июня, в эфире телемарафона, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обрушил резкую критику в адрес Организации Объединенных Наций за ее реакцию на подрыв плотины Каховской ГЭС. Он заявил, что, если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с кровью, они бы иначе вели себя. Об этом он сказал.

По его словам, ООН "очень конкретно ошиблась" в день теракта.

"Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что, если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом и кровью, возможно, они бы иначе вели себя. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать", - сказал Кулеба.

При этом министр отметил, что хочет защитить офис ООН в Украине, поскольку тот организовал небольшую команду в Херсоне для помощи. Но даже такая реакция была неадекватной масштабу трагедии.

Кулеба добавил, что после разговора с сотрудниками офиса они удвоили усилия и сформировали две команды, готовые ехать на левый берег области и помогать с эвакуацией и гуманитаркой, если россия предоставит гарантии безопасности. Но, по словам министра, этого, вероятно, не произойдет.

Напомним, представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением.

Позже в ОП в ответ заявили, что ООН в очередной раз обнулила свою репутацию после того, как заявила о "непонятных обстоятельствах" разрушения Каховской ГЭС.