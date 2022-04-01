Кулеба рассказал о подготовке визита Зеленского в США

14:56 05 июля Киев, Украина

США предложили провести встречу Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского в конце июля, однако конкретная дата еще не утверждена.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.

"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - заявил Кулеба.

По его словам, главным будет вопрос безопасности. Также рассмотрят вопрос американских инвестиций в Украину, реформ.

"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, расширение нормандского формата - это извечная тема.

"Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий", - напомнил министр.

В свою очередь Зеленский ожидает от визита в США максимальной содержательности и результативности.