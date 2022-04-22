Кулеба провел встречу с послом Великобритании Мелиндой Симмонс
19:54 24 ноября Киев, Украина
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
и посол Великобритании Мелинда Симмонс обсудили следующие шаги, после подписания в октябре Соглашения о стратегическом партнерстве.
Об этом сообщает страница в Twitter посольства Великобритании в Украине.
"Мелинда Симмонс встретилась с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшие шаги после подписания Великобританией и Украиной Соглашения о стратегическом партнерстве, содействие гендерному разнообразию на дипслужбе, новые возможности сотрудничества в Конференции ООН по изменению климата в Глазго и международную "Крымскую платформу", которую поддерживает Великобритания", - говорится в сообщении.
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