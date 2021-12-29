Кулеба провел переговоры с главой МИД Болгарии

16:18 20 Апрель Киев, Украина

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Болгарии Екатерина Захариева, в телефонном разговоре обсудили агрессию РФ.

Об этом сообщает МИД Украины, 20 апреля.

Дмитрий Кулеба подробно проинформировал болгарскую коллегу об обострении Российской Федерацией ситуации безопасности вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Со своей стороны, Екатерина Захариева заверила в солидарности Болгарии с Украиной, непоколебимой поддержке ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

Собеседники скоординировали позиции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля, на котором рассматривался вопрос российской эскалации, обсудили шаги по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии. Отдельной темой разговора стала поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.