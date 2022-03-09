Кулеба против очередного закрытия границ для иностранцев

11:47 13 Октябрь Киев, Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил свое отрицательное отношение к возможному закрытию границ для въезда иностранцев.



«Лично я, если этот вопрос появится на повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам, и буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой», — сказал он на брифинге.



По его словам, сейчас невозможно действовать так, как действовали правительства в начале пандемии.



«Уже наступила новая реальность: все, кто хотел, вернулись, а все, кто решил оставаться там, где они есть, остались. Потому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение — это подвергание себя опасности», — резюмировал министр.





Украина во второй раз закрыла границу для иностранных граждан в конце августа 2020 года в связи с пандемией коронавируса.



Первый раз ограничения на въезд действовали для иностранцев с середины марта в течение двух месяцев.