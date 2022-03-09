Кулеба против очередного закрытия границ для иностранцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил свое отрицательное отношение к возможному закрытию границ для въезда иностранцев.
По его словам, сейчас невозможно действовать так, как действовали правительства в начале пандемии.
Украина во второй раз закрыла границу для иностранных граждан в конце августа 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
Первый раз ограничения на въезд действовали для иностранцев с середины марта в течение двух месяцев.
Первый раз ограничения на въезд действовали для иностранцев с середины марта в течение двух месяцев.
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