Кулеба прокомментировал позицию Китая в войне

“При текущих обстоятельствах самое главное то, что рф не получает выгоду от позиции Китая. Это хорошее начало для разговора, который мы стремимся иметь с Пекином”, - сказал Кулеба.

“Когда мы видим, что Китай не помогает россии обходить санкции, и мы знаем, что россияне просили их, это хорошо. Когда мы видим, что Китай не поставляет россии военное оборудование - это тоже хорошо. Когда мы слышим оценки от некоторые китайских чиновников о причинах российской агрессии - мы не ощущаем радости”, - объяснил глава МИД.