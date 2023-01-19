Кулеба прокомментировал позицию Китая в войне
17:51 19 января Киев, Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
подчеркнул, что самое главное сейчас - отсутствие пользы от позиции Китая для рф. Об этом он заявил во время видеообращения в Ukraine House в Давосе.
“При текущих обстоятельствах самое главное то, что рф не получает выгоду от позиции Китая. Это хорошее начало для разговора, который мы стремимся иметь с Пекином”, - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что Китай
- особый случай, и очень важно быть осторожными в оценке позиции Китая, чтобы не отправить неправильный сигнал.
“Когда мы видим, что Китай не помогает россии обходить санкции, и мы знаем, что россияне просили их, это хорошо. Когда мы видим, что Китай не поставляет россии военное оборудование - это тоже хорошо. Когда мы слышим оценки от некоторые китайских чиновников о причинах российской агрессии - мы не ощущаем радости”, - объяснил глава МИД.
Также он отметил необходимость дальнейшего взаимодействия между Украиной и Китаем.
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