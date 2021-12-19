Кулеба прокомментировал обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии

16:51 18 Ноябрь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием дипломатических писем из Франции и Германии Российская Федерация продемонстрировала, что не заинтересована в развитии " нормандского формата ", который призван урегулировать ситуацию на Донбассе.

"РФ своими действиями просто добивает "нормандский формат" и подрывает остатки доверия к себе", - сказал Кулеба.

Он добавил, что договорился с коллегами из Германии и Франции, что они "не подарят России возможность уничтожить "нормандский формат".

"То, что РФ после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу", - подчеркнул Кулеба.

В Германии считают действия России "наглостью"

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии (ВДП) Рената Альт (Renata Alt), член парламентского комитета по иностранным делам назвала обнародование Россией дипломатической переписки "безграничной наглостью и нарушением всех дипломатических норм".

"В то же время - это и акт отчаяния, который обернется боком. Ведь письма демонстрируют: пока Германия и Франция ведут себя как честные посредники, Россия пытается выбить больше для себя и своих приспешников в Восточной Украине и разрушить существующую систему правил, как доступ наблюдателей миссии ОБСЕ ", – сказала она. По ее мнению, как решение опубликовать переписку, так и содержание писем показывают, что Москве не нужен диалог. "Цель России – найти повод для очередной эскалации и поставить Украину на колени", – убеждена Альт.

Ранее, 17 ноября, МИД РФ обнародовал диппереписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии Хайко Маасом и Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Как заявили в российском МИД, так поступили из-за того, что позиция и подходы Москвы к проведению министерской встречи в "нормандском формате" якобы "испытывают извращения".



Среди опубликованного – проект совместного заявления глав МИД "нормандского формата", который предлагала российская сторона. В тексте РФ хотела зафиксировать, что украинские власти должны проводить "прямые переговоры с Донецком и Луганском". Также российская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня. Со своей стороны Германия и Франция ответили, что не согласны с высказанными Россией оценками, и что эти предложения не найдут поддержки среди стран-участниц "нормандского формата".