Кулеба прокомментировал обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием дипломатических писем из Франции и Германии Российская Федерация продемонстрировала, что не заинтересована в развитии " нормандского формата ", который призван урегулировать ситуацию на Донбассе.
Он добавил, что договорился с коллегами из Германии и Франции, что они "не подарят России возможность уничтожить "нормандский формат".
В Германии считают действия России "наглостью"
Депутат Бундестага от Свободной демократической партии (ВДП) Рената Альт (Renata Alt), член парламентского комитета по иностранным делам назвала обнародование Россией дипломатической переписки "безграничной наглостью и нарушением всех дипломатических норм".
Ранее, 17 ноября, МИД РФ обнародовал диппереписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии Хайко Маасом и Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Как заявили в российском МИД, так поступили из-за того, что позиция и подходы Москвы к проведению министерской встречи в "нормандском формате" якобы "испытывают извращения".
Среди опубликованного – проект совместного заявления глав МИД "нормандского формата", который предлагала российская сторона. В тексте РФ хотела зафиксировать, что украинские власти должны проводить "прямые переговоры с Донецком и Луганском". Также российская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня. Со своей стороны Германия и Франция ответили, что не согласны с высказанными Россией оценками, и что эти предложения не найдут поддержки среди стран-участниц "нормандского формата".
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