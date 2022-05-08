Кулеба про активность ТКГ в переговорном процессе нормандского формата

11:15 07 декабря Киев, Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба , в недавнем интервью "РБК-Украина", сравнил переговорный процесс нормандского формата с движением горизонтального эскалатора: если зайти не с той стороны - выбросит обратно.

"Мы работаем по программе-максимум, и требуем больше, но будут ли какие-то яркие результаты, зависит и от готовности российской стороны. Иногда прогнозируешь результаты, а они не происходят, иногда - все наоборот", - отметил глава МИД.





"Форматы, в которых можно договориться о чем-то большом, функционируют и заседают, но удастся ли - со временем увидим", - добавил министр. По словам Кулебы, сейчас ведется работа на уровне советников лидеров нормандского формата, и еще будет одно очередное заседание ТКГ в этом году."Форматы, в которых можно договориться о чем-то большом, функционируют и заседают, но удастся ли - со временем увидим", - добавил министр.

"Нормандия и Минск - это как горизонтальный эскалатор в аэропорту. Если на него не с той стороны зайти, то чтобы не выбросило обратно, надо быстро двигаться вперед. Нормандия и Минск как раз об этом. Надо постоянно двигаться вперед. Расслабился - выбросило из ленты. И весь этот год мы были очень активными, мы давили, мы напоминали, мы предлагали. Обратите внимание, что за этот год нам никто не навязывал деструктивных предложений, на которые мы были бы вынуждены реагировать, как это часто раньше происходило. Наоборот, это мы выступали с инициативами и предложениями, вынося их на обсуждение других участников", - объяснил Кулеба.

Глава МИД отметил, что "Нормандия и Минск - одни из наименее прогнозируемых процессов".