Кулеба призвал ОБСЕ пристально следить за оккупационной деятельностью РФ

Сегодня в телефонном режиме Дмитрий Кулеба совместно с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид рассмотрели ключевые проблемы Украины, связанные с оккупацией России на Донбассе и в Крыму.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
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