Кулеба призвал ОБСЕ пристально следить за оккупационной деятельностью РФ

13:35 01 Апрель Киев, Украина

Сегодня в телефонном режиме Дмитрий Кулеба совместно с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид рассмотрели ключевые проблемы Украины, связанные с оккупацией России на Донбассе и в Крыму.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, которое сейчас особенно важно. ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.