Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента по России
08:41 30 Апрель Киев, Украина
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
приветствовал принятие Европарламентом резолюции, которая предлагает ряд мер
за агрессивные действия РФ.
"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе", -
написал Кулеба в Twitter в четверг, 29 апреля.
"Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока-2, проекты Росатома в Европе", - добавил министр.
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