Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента по России

"Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока-2, проекты Росатома в Европе", - добавил министр.