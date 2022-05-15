Кулеба пригласил генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид в Украину

06:29 16 декабря Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с новоизбранным Генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.



Дмитрий Кулеба поздравил Хельгу Шмид с назначением на должность, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым: "Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ .

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, 15 декабря.

Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генсек заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году, отметили в МИД.



4 декабря 2020 года Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмидт, она стала первой женщиной-генеральным секретарем в истории существования ОБСЕ.

Хельге Шмидт 60 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.