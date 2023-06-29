Кулеба предупредил ОБСЕ о рисках совершения россией теракта на Запорожской АЭС

"Сегодня россия угрожает Украине и всему пространству ОБСЕ радиационным инцидентом на Запорожской атомной электростанции. Что бы ни говорила российская пропаганда, именно россия, и только у россии сегодня есть мотивация и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС”, — сказал министр.