Кулеба предупредил ОБСЕ о рисках совершения россией теракта на Запорожской АЭС

Россия располагает средствами для того, чтобы совершить "инцидент на ЗАЭС", а риск совершения такого теракта ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая онлайн на Конференции председательства ОБСЕ по вопросам безопасности.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая онлайн на Конференции председательства ОБСЕ по вопросам безопасности.
Кулеба подчеркнул, что оккупировав станцию и превратив ее в военную базу, россия использует ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа.
Напомним, 22 июня президент Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) с выбросом радиации.
В случае теракта на Запорожской АЭС украинские правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации последствий, уже развернуты штабы. В случае утечки радиации украинцам следует сохранять спокойствие и следовать инструкциям от органов власти, в частности, если не будет эвакуационных мер, следует изолироваться дома в сутки.
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