Кулеба предупредил ОБСЕ о рисках совершения россией теракта на Запорожской АЭС

08:17 29 июня Киев, Украина

Россия располагает средствами для того, чтобы совершить "инцидент на ЗАЭС", а риск совершения такого теракта ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая онлайн на Конференции председательства ОБСЕ по вопросам безопасности.
"Сегодня россия угрожает Украине и всему пространству ОБСЕ радиационным инцидентом на Запорожской атомной электростанции. Что бы ни говорила российская пропаганда, именно россия, и только у россии сегодня есть мотивация и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС”, — сказал министр.
Кулеба подчеркнул, что оккупировав станцию и превратив ее в военную базу, россия использует ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа.
"Не знаю, что еще предстоит, чтобы государства-участники ОБСЕ признали очевидное: россии не место за этим столом", - подчеркнул он.
 
В случае теракта на Запорожской АЭС украинские правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации последствий, уже развернуты штабы. В случае утечки радиации украинцам следует сохранять спокойствие и следовать инструкциям от органов власти, в частности, если не будет эвакуационных мер, следует изолироваться дома в сутки.