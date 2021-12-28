Кулеба предложил ЕС пошаговый план, как сдержать агрессию РФ

16:03 19 Апрель Киев, Украина

Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-заседании Совета министров ЕС по иностранным делам, где предложил Евросоюзу ввести секторальные санкции против РФ.

Об этом написал Кулеба в Twitter, 19 апреля.

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.



В ЕС решение США поддержали, но сами о новых санкциях пока молчат, хотя ряд стран призывают их ввести.