Кулеба предложил ЕС пошаговый план, как сдержать агрессию РФ

Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-заседании Совета министров ЕС по иностранным делам, где предложил Евросоюзу ввести секторальные санкции против РФ.
Об этом написал Кулеба в Twitter, 19 апреля.
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.
В ЕС решение США поддержали, но сами о новых санкциях пока молчат, хотя ряд стран призывают их ввести.
В ЕС решение США поддержали, но сами о новых санкциях пока молчат, хотя ряд стран призывают их ввести.
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