Кулеба: поведение России - это «пандемия в политике»
13:50 07 Май Киев, Украина
МИД
Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что солидарность ЕС проходит проверку серьезными вызовами: пандемией коронавируса и "пандемийной политикой" России.
Об этом Кулеба заявил на совместном брифинге с главами МИД стран Бенилюкса в Киеве.
«По моему мнению, существует два больших испытания на солидарность ЕС. Первое - это Россия, которая постоянно бросает вызовы солидарности ЕС, и второе - это COVID-19. Выражаясь метафорически, оба можно охарактеризовать как пандемию - в политике и в здравоохранении», - сказал Кулеба.
Комментируя помощь ЕС в доступе Украины к вакцинам, он отметил, что трудности с получением достаточного количества вакцин по согласованному графику возникают даже у некоторых стран-членов ЕС.
«Мы ценим то, что уже сделано ЕС для помощи странам - соседям за пределами общности. Я не могу рекомендовать, как им действовать. Но мы действительно расцениваем ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, как тест для всех нас и будем продолжать сотрудничать с COVAX и ЕС и отдельными странами членами по этому вопросу», - отметил глава МИД.
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