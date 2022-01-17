Кулеба: поведение России - это «пандемия в политике»

13:50 07 Май Киев, Украина

МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что солидарность ЕС проходит проверку серьезными вызовами: пандемией коронавируса и "пандемийной политикой" России.

Об этом Кулеба заявил на совместном брифинге с главами МИД стран Бенилюкса в Киеве.

«По моему мнению, существует два больших испытания на солидарность ЕС. Первое - это Россия, которая постоянно бросает вызовы солидарности ЕС, и второе - это COVID-19. Выражаясь метафорически, оба можно охарактеризовать как пандемию - в политике и в здравоохранении», - сказал Кулеба.

Комментируя помощь ЕС в доступе Украины к вакцинам, он отметил, что трудности с получением достаточного количества вакцин по согласованному графику возникают даже у некоторых стран-членов ЕС.