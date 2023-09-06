Кулеба посоветовал критикам контрнаступления быть осторожными в своих прогнозах

08:53 20 августа Киев, Украина

Пожалуй, самым популярным занятием аналитиков всех направлений стало обсуждение перспектив контрнаступления украинской армии на фронте и возможных сроков завершения войны в Украине.

В ответ таким аналитикам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал быть осторожными в своих прогнозах по контрнаступлению ВСУ. Об этом глава дипломатического ведомства заявил в интервью BILD.

"Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует. о том, что даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды", - указал Кулеба.

Он подчеркнул, что аналитики должны быть осторожнее в своих прогнозах и долгосрочных предвидениях.

"А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для более краткосрочного достижения результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа - это тяжелый труд", - подчеркнул он.

Как уже сообщалось, украинские военные во время контрнаступления сумели достичь "тактически значимого" прогресса на двух направлениях.