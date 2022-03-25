Кулеба опроверг заявление Эрдогана о том, что Украина готова пойти на уступки рф
16:40 25 марта Киев, Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
сообщил журналистам после возвращения из внеочередного саммита НАТО о том, что Украина и Россия близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов мирного соглашения, а именно:
▪️ Отказ Украины от курса на вступление в НАТО;
▪️ Придание официального статуса русскому языку;
▪️ Демилитаризация (отказ от размещения наступательных вооружений);
▪️ Проблемы коллективной безопасности
Президент Турции добавил, что Украина не идёт на уступки по вопросам признания российского статуса Крыма и республик «ДНР» и «ЛНР
Глава МИд Украины Дмитрий Кулеба
опроверг заявления Эрдогана.
"Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины. В то же время, важно объективно оценивать ситуацию. Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал Кулеба.
Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается.
"Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины. Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - подчеркнул Кулеба
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