Кулеба опроверг заявление Эрдогана о том, что Украина готова пойти на уступки рф

16:40 25 марта Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из внеочередного саммита НАТО о том, что Украина и Россия близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов мирного соглашения, а именно:



▪️ Отказ Украины от курса на вступление в НАТО;

▪️ Придание официального статуса русскому языку;

▪️ Демилитаризация (отказ от размещения наступательных вооружений);

▪️ Проблемы коллективной безопасности



Президент Турции добавил, что Украина не идёт на уступки по вопросам признания российского статуса Крыма и республик «ДНР» и «ЛНР

Глава МИд Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления Эрдогана.

"Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины. В то же время, важно объективно оценивать ситуацию. Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал Кулеба.

Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается.