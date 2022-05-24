Кулеба огласил состав участников саммита Крымской платформы

15:46 19 августа Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, во время онлайн-брифинга зачитал полный список участников Крымской платформы.
«23 августа учредителями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации, в том числе 14 глав государств, правительств и Европейского Союза», - сказал Кулеба.
В частности, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета.

На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства - Швейцария и Чехия - будут представлять главы парламентов.

На уровне министров иностранных дел в саммите примут участие 14 государств: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

От Британии и Португалии будут министры обороны. США будет представлять министр транспорта, который является личным посланником президента Джо Байдена.

Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генерального секретаря, Совет Европы и ГУАМ будут представлены на уровне генерального секретаря.

Семь государств - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция - будут представлены на уровне послов.
«Итак, в целом 44 иностранные делегации, вместе с Украиной - 45 участников. Я хочу подчеркнуть, что независимо от уровня представленности эти страны становятся учредителями Крымской платформы как государства», - акцентировал глава МИД Украины.
Он также отметил, что Крымская платформа уже превысила все предыдущие международные мероприятия Украины по количеству представленных на ее саммите делегаций высокого уровня.
«Такого международного мероприятия Украина никогда еще не принимала», - отметил Кулеба.