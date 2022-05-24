Кулеба огласил состав участников саммита Крымской платформы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, во время онлайн-брифинга зачитал полный список участников Крымской платформы.
В частности, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета.
На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.
Два государства - Швейцария и Чехия - будут представлять главы парламентов.
На уровне министров иностранных дел в саммите примут участие 14 государств: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.
От Британии и Португалии будут министры обороны. США будет представлять министр транспорта, который является личным посланником президента Джо Байдена.
Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.
Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генерального секретаря, Совет Европы и ГУАМ будут представлены на уровне генерального секретаря.
Семь государств - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция - будут представлены на уровне послов.
Он также отметил, что Крымская платформа уже превысила все предыдущие международные мероприятия Украины по количеству представленных на ее саммите делегаций высокого уровня.
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