Кулеба огласил состав участников саммита Крымской платформы

15:46 19 августа Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба , во время онлайн-брифинга зачитал полный список участников Крымской платформы.

«23 августа учредителями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации, в том числе 14 глав государств, правительств и Европейского Союза», - сказал Кулеба.

В частности, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета.



На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.



Два государства - Швейцария и Чехия - будут представлять главы парламентов.



На уровне министров иностранных дел в



От Британии и Португалии будут министры обороны. США будет представлять министр транспорта, который является личным посланником президента Джо Байдена.



Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.



Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генерального секретаря, Совет Европы и ГУАМ будут представлены на уровне генерального секретаря.



Семь государств - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция - будут представлены на уровне послов. На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.Два государства - Швейцария и Чехия - будут представлять главы парламентов.На уровне министров иностранных дел в саммите примут участие 14 государств: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.От Британии и Португалии будут министры обороны. США будет представлять министр транспорта, который является личным посланником президента Джо Байдена.Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генерального секретаря, Совет Европы и ГУАМ будут представлены на уровне генерального секретаря.Семь государств - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция - будут представлены на уровне послов.

«Итак, в целом 44 иностранные делегации, вместе с Украиной - 45 участников. Я хочу подчеркнуть, что независимо от уровня представленности эти страны становятся учредителями Крымской платформы как государства», - акцентировал глава МИД Украины.

Он также отметил, что Крымская платформа уже превысила все предыдущие международные мероприятия Украины по количеству представленных на ее саммите делегаций высокого уровня.