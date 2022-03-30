Кулеба объявил о старте конкурса на 20 должностей

Дмитрий Кулеба объявил о конкурсе на вакантные должности иностранных дипломатов в вопросах инвестиций и торговли.
Об этом он сказал на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.
"Просто сейчас я объявляю конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру от Сенегала до Великобританию, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии", - заявил Кулеба.
По его словам, МИД Украины впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций.
"МИД открыт для каждого, кто разделяет наши ценности - патриотизм, профессионализм, порядочность", - добавил глава ведомства.
"Просто сейчас я объявляю конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру от Сенегала до Великобританию, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии", - заявил Кулеба.
По его словам, МИД Украины впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций.
"МИД открыт для каждого, кто разделяет наши ценности - патриотизм, профессионализм, порядочность", - добавил глава ведомства.
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