Кулеба объяснил решение закрыть авиасообщение с Беларусью

13:26 25 Май Киев, Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принятое Кабмином решение о прекращении авиасообщения с Беларусью продиктовано заботой о защите граждан Украины.

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба.

По его словам, это решение экономически выгодно для Украины, потому что авиакомпании ЕС и других стран теперь будут пролетать через Украину и платить транзитные средства нашей стране, а не Беларуси.

"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - сказал Кулеба.

Кулеба объяснил почему было принято такое решение.