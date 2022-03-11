Кулеба обсудил с Дудой продвижение членства Украины в Евросоюз

10:06 11 Март Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой защиту Украины и продвижение ее членства в Европейском Союзе.

Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.

"Возвращаясь в Украину из Турции и в развитие диалога украинского и польского лидеров, в Варшаве меня принял Президент Анджей Дуда . Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине", - отметил Кулеба.

Собеседники предметно обсудили защиту Украины и продвижение ее членства в ЕС.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что вопрос членства Украины в Европейском Союзе является финальным экзаменом для Европы, поскольку украинский народ, государство и армия сделали все для этого.