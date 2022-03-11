Кулеба обсудил с Дудой продвижение членства Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой защиту Украины и продвижение ее членства в Европейском Союзе.
Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.
Собеседники предметно обсудили защиту Украины и продвижение ее членства в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что вопрос членства Украины в Европейском Союзе является финальным экзаменом для Европы, поскольку украинский народ, государство и армия сделали все для этого.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что вопрос членства Украины в Европейском Союзе является финальным экзаменом для Европы, поскольку украинский народ, государство и армия сделали все для этого.
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