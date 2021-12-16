Кулеба обсудил с Блинкеном обострение на Донбассе

12:06 01 Апрель Киев, Украина

По инициативе Украины состоялся телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном , стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом в среду, 31 марта сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Министр проинформировал собеседника о системном обострении Россией ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также Кулеба уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

"Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат. Стороны обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности", - добавили в МИД.

Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижение общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата.