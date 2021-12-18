Кулеба обратился к мировому сообществу из-за гибели 4 украинских бойцов

Действия РФ на востоке Украины не поддаются контролю, поэтому мировое сообщество обязано вмешаться в этот конфликт и остановить российскую агрессию.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.
"Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России", - написал Кулеба.
Он также назвал имена погибших военных: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ривненской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.
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