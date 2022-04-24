Кулеба обратился к Еврокомиссии по поводу Северного потока-2

15:29 23 июля Киев, Украина

Предстоящий запуск российского газопровода Северный поток-2 , вызывает крайнюю озабоченность среди украинских парламентариев. В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил обращение в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по СП-2.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила представитель ЕК Набила Массрали.



"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала она.



Представитель ЕК только добавила, что идет "внутреннее обсуждение" вопроса.