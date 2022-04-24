Кулеба обратился к Еврокомиссии по поводу Северного потока-2

Предстоящий запуск российского газопровода Северный поток-2, вызывает крайнюю озабоченность среди украинских парламентариев. В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил обращение в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по СП-2.
Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила представитель ЕК Набила Массрали.
"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала она.
Представитель ЕК только добавила, что идет "внутреннее обсуждение" вопроса.
"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала она.
Представитель ЕК только добавила, что идет "внутреннее обсуждение" вопроса.
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