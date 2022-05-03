Кулеба обозначил тематические панели Крымской платформы

12:48 02 августа Киев, Украина

Парламентарии определились с тематическими панелями Крымской платформы. Их будет четыре и на каждое запланировано проведение отдельного заседания.
 
Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума Украина 30 в понедельник, 2 августа.

Так, на тематических панелях обсудят:
  • непризнание попытки аннексии Крыма,
  • милитаризацию Азово-Черноморского региона,
  • пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • восстановление прав крымскотатарского народа.
Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны.

На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.