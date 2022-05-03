Кулеба обозначил тематические панели Крымской платформы

Парламентарии определились с тематическими панелями Крымской платформы. Их будет четыре и на каждое запланировано проведение отдельного заседания.
Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума Украина 30 в понедельник, 2 августа.
Так, на тематических панелях обсудят:
Так, на тематических панелях обсудят:
- непризнание попытки аннексии Крыма,
- милитаризацию Азово-Черноморского региона,
- пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- восстановление прав крымскотатарского народа.
Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны.
На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.
На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.
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