Кулеба обозначил тематические панели Крымской платформы

12:48 02 августа Киев, Украина

Парламентарии определились с тематическими панелями Крымской платформы. Их будет четыре и на каждое запланировано проведение отдельного заседания.





Так, на тематических панелях обсудят: Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума Украина 30 в понедельник, 2 августа.

непризнание попытки аннексии Крыма,

милитаризацию Азово-Черноморского региона,

пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

восстановление прав крымскотатарского народа.

Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны.



На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.