Кулеба о встрече Байден-Зеленский и обсуждаемых на ней вопросах

06:56 09 августа Киев, Украина

Во время переговоров Байдена и Зеленского ключевыми вопросами выступят российская агрессия и американские инвестиции в украинскую экономику. 
 
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата в политическом блоке стороны обсудят стратегическое партнерство.

"У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", - заявил министр.

Он добавил, что вторым блоком вопросов будет безопасность.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", - заявил Кулеба.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики - американские инвестиции в Украину. Кулеба отметил, что Украина намерена заявить о готовности к увеличении доли американских инвестиций в украинскую экономику.

"Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны", - добавил Кулеба.