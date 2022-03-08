Кулеба о Лаврове: он защищает интересы РФ, хотя часть его работы основана на фейках

11:53 12 Октябрь Киев, Украина

В своем интервью турецкому каналу TRT Russian Дмитрий Кулеба выразил желание и интерес работать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



"Конечно, он настоящий профессионал. Он защищает интересы своей страны, даже тогда, когда некоторые факты, на которых основываются эти интересы, не соответствуют действительности", – оценил Дмитрий Кулеба.



По его словам, с российским коллегой он общался лишь раз во время встречи министров в нормандском формате, и то – в группе с двумя другими главами МИД.



Министр сказал, что "хотел бы сотрудничать с Лавровым, если это принесет мир моей стране и позволит деоккупировать наши территории". При этом Кулеба посетовал, что у них не было возможности обсудить все в двустороннем порядке.



Лавров, который бессменно занимает кресло главы внешнеполитического ведомства России все время войны против Украины, является одним из архитекторов и основных рупоров антиукраинской дезинформации и пропаганды Кремля.