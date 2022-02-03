Кулеба назвал приоритеты взаимодействия Украины и Центральноевропейской пятерки

17:28 13 Май Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы дипломатии Центральноевропейской пятерки обсудили пандемию и агрессию Российской Федерации.

Об этом в четверг, 13 мая, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции.

Украина впервые присоединилась к работе регионального формата взаимодействия Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.

По словам Кулебы, участники встречи сосредоточились на двух основных вопросах, первый из которых касался пандемии. В частности, глава украинского МИД рассказал коллегам, что приоритетами Украины является вакцинация, обеспечение мобильности граждан, а также поддержка бизнеса, предпринимателей и экспортеров.

"Это те три сферы, где Украина хочет сотрудничать с членами Центральноевропейской пятерки, с нашими добрыми соседями и партнерами из Евросоюза , чтобы обеспечить вакцинацию, способствовать свободе передвижения и способствовать торговле и экономическому облегчению для нашего бизнеса", – сказал Кулеба.

Он добавил, что вторым вопросом, на который министры обратили особое внимание, было развертывание войск России на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

"Я благодарен всем странам Центральноевропейской пятерки за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета моей страны в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнул украинский министр.

Кулеба добавил, что в последние недели в Украине имели возможность "почувствовать эту поддержку не только на словах, но и в готовности предложить нам практическую помощь".

"Я сообщил министрам, несмотря на заявления России о выводе своих войск с границы с Украиной, угроза новых военных провокаций остается неизбежной, и очень большое количество российских войск и военной техники остается вдоль границ Украины и на оккупированных территориях", – заявил глава МИД.

Он также ознакомил коллег с украинской инициативой Крымская платформа и поблагодарил их за "очень продуктивный и открытый разговор по всем темам".