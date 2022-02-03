Кулеба назвал приоритеты взаимодействия Украины и Центральноевропейской пятерки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы дипломатии Центральноевропейской пятерки обсудили пандемию и агрессию Российской Федерации.
Об этом в четверг, 13 мая, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции.
Украина впервые присоединилась к работе регионального формата взаимодействия Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.
По словам Кулебы, участники встречи сосредоточились на двух основных вопросах, первый из которых касался пандемии. В частности, глава украинского МИД рассказал коллегам, что приоритетами Украины является вакцинация, обеспечение мобильности граждан, а также поддержка бизнеса, предпринимателей и экспортеров.
Он добавил, что вторым вопросом, на который министры обратили особое внимание, было развертывание войск России на границе с Украиной и на оккупированных территориях.
Кулеба добавил, что в последние недели в Украине имели возможность "почувствовать эту поддержку не только на словах, но и в готовности предложить нам практическую помощь".
Он также ознакомил коллег с украинской инициативой Крымская платформа и поблагодарил их за "очень продуктивный и открытый разговор по всем темам".
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