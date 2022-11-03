Кулеба назвал приемлемое для Украины окончание войны

Приемлемым окончанием войны - является вывод российских войск со всей украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для издания Сadenaser, обнародованном в четверг, 3 ноября.
По его словам, Украина имеет много элементов, которые она попытаться реализовать, но "абсолютный минимальный знаменатель - россия не находится на территории Украины".
Он также подтвердил, что речь идет и выходе российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым.
По его словам, Украина имеет много элементов, которые она попытаться реализовать, но "абсолютный минимальный знаменатель - россия не находится на территории Украины".
Он также подтвердил, что речь идет и выходе российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым.
Крым - такая же часть территории Украины, отметил министр.
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