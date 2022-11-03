Кулеба назвал приемлемое для Украины окончание войны

"Да, и я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это лишь часть Украины. Когда журналисты делают это ударение, говоря "включая Крым", они создают впечатление, будто Крым - это нечто действительно особенное, к которому следует относиться иначе", - подчеркнул чиновник.